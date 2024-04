Andrea Arru e il ragazzo dai pantaloni rosa 

Dal fragile ragazzino emofiliaco di “Glassboy” al bullo della scuola che con gli amici provocò il suicidio di Andrea, prima vittima italiana di bullismo e cyberbullismo. Alle soglie dei 17 anni il ploaghese Andrea Arru si cimenta nel primo ruolo da “cattivo”, una sorta di passaggio all'età attoriale adulta per l'idolo delle ragazzine e dei ragazzi, grazie soprattutto alla serie Netflix “Di4ri”.

Il 6 maggio inizieranno a Roma le riprese de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, film ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola.

Il film diretto dalla regista Margherita Ferri (“Zen-Sul ghiaccio sottile” 3 “Bang Bang Baby”) e prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films con la sceneggiatura di Roberto Proia (“Sul più bello” e la serie “Gloria”) uscirà nelle sale il prossimo 10 ottobre.

Nel film Claudia Pandolfi interpreta Teresa Manes, la madre di Andrea, mentre Samuele Carrino (“Il maledetto”, “Spaccapietre”) è Andrea, il ragazzo che indossava i pantaloni rossi scoloriti da un lavaggio sbagliato e divenne il bersaglio di prese in giro sempre più pesanti sino all'apertura di una pagina Facebook chiamata appunto “Il Ragazzo dai pantaloni rosa”.

Andrea Arru viaggia ormai sulle due-tre produzioni l'anno. Al cinema è stato protagonista in “Glassboy”, “Diabolik-Chi sei” e del recentissimo “Eravamo bambini”. Le serie tv lo hanno visto brillare in un ruolo di primo piano oltre che in “Di4ri” anche in “Storia di una famiglia perbene” di Mediaset.

