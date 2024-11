Andrea Arrica e lo scudetto al Vertical park 

Un tuffo in scivolata nella storia dello scudetto del Cagliari, raccontata dagli occhi di chi l’ha fatta, dietro le quinte. Si chiama “Mio papà, il padre dello scudetto”, il libro che racconta la vita di Andrea Arrica, scritto dal figlio Stefano, e dai giornalisti Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas, e che sarà presentato oggi alle 18 al Vertical Park di Sestu in via di Vittorio.

Ci saranno gli autori, e a dialogare con loro, il giornalista Francesco Aresu. L’evento, organizzato dal Cagliari Club di Sestu, è a ingresso libero. Un libro per conoscere la vita del dirigente sportivo sanlurese che benché formalmente solo vice fu il vero presidente del Cagliari e ideò l’acquisto di Gigi Riva e altri grandi campioni. Ma anche per incontrare l’uomo in privato, il padre; tra aneddoti, curiosità, sorprese. Affabile e pieno di charme in pubblico, rigido e apparentemente burbero in casa, così ricorda il figlio. Il libro ha prefazione di Giovanni Malagò e postfazione di Gigi Riva.