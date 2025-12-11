Andiamo all’opera  Rocio Perez è Lucia  

Ben 190 anni dopo, amore fisico, odio, amore fraterno, ribellione e pazzia restano i motori dell'animo umano. Per questo la “Lucia di Lammermoor” è capace di colpire ancora lo spettatore. Come storia e come musica, perché «è un esempio della genialità di Gaetano Donizetti, un capolavoro assoluto», spiega il direttore d'orchestra Fabrizio Maria Carminati. Per farla apprezzare al meglio l'ente lirico Marialisa de Carolis propone l'opera nella versione integrale. Tre le date del titolo che chiude la stagione 2025: oggi la prima al Teatro Comunale (20.30), replica domenica alle 16.30 e martedì alle 20.30. Protagonisti il tenore sassarese Matteo Desole e il soprano spagnolo Rocío Pérez (nella foto) che sottolinea: «Lucia è un ruolo fantastico. La partitura è scritta così bene che ti rende quasi facile calarti nel personaggio e vivere i suoi sentimenti così forti, estremi» ( g.m. ).