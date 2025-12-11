VaiOnline
Oggi alle 20.30 al Comunale di Sassari
12 dicembre 2025 alle 00:32

Andiamo all’opera  Rocio Perez è Lucia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ben 190 anni dopo, amore fisico, odio, amore fraterno, ribellione e pazzia restano i motori dell'animo umano. Per questo la “Lucia di Lammermoor” è capace di colpire ancora lo spettatore. Come storia e come musica, perché «è un esempio della genialità di Gaetano Donizetti, un capolavoro assoluto», spiega il direttore d'orchestra Fabrizio Maria Carminati. Per farla apprezzare al meglio l'ente lirico Marialisa de Carolis propone l'opera nella versione integrale. Tre le date del titolo che chiude la stagione 2025: oggi la prima al Teatro Comunale (20.30), replica domenica alle 16.30 e martedì alle 20.30. Protagonisti il tenore sassarese Matteo Desole e il soprano spagnolo Rocío Pérez (nella foto) che sottolinea: «Lucia è un ruolo fantastico. La partitura è scritta così bene che ti rende quasi facile calarti nel personaggio e vivere i suoi sentimenti così forti, estremi» ( g.m. ).

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 