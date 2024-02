«Andiamo all’Olimpico per vincere» 

Niente amichevole col Pirri per Gabriele Zappa, che però è già proiettato alla gara di lunedì contro la Roma. «Siamo sereni, sappiamo che all’Olimpico sarà una partita tosta, ma andremo a cercare la prima vittoria in trasferta», spiega il difensore. Che non si preoccupa di un eventuale impiego da centrale: «In carriera lo avevo già fatto nella Primavera dell’Inter e poi gioco dove mi dice il mister, anche in porta se vuole».

Gabriele Zappa sfida il campionato: «Non ci sentiamo inferiori a nessuno, vogliamo provare la gioia della salvezza e per farlo sappiamo di dover lottare. Sappiamo che in Serie A i dettagli fanno la differenza e ci lavoriamo. La Roma? Davanti ha indubbiamente grandi giocatori, ma non li temiamo. Li affronteremo con la fiducia di poter portare a casa punti». (al.m)

