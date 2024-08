«Andiamo a rompere le scatole» 

Inviato

Chatillon. Tra le pieghe della lunga conferenza con Davide Nicola, traspare la difficoltà – prevedibile – di trasferire in pochi giorni il suo pensiero, il suo modo di vedere il calcio a tutti i suoi giocatori. C’è Prati che «nella fase di non possesso deve ancora fare progressi», o magari da Makoumbou «voglio più inserimenti, deve arrivare al tiro, lo sa fare, è comunque un giocatore geometrico». Deiola? «Va sfruttato per le sue grandi capacità di inserirsi, deve fare cose semplici». L’allenatore ha rivelato di aver parlato al telefono con Mina, in vacanza dopo la coppa America: «Ci siamo sentiti, mi ha fatto un’ottima impressione, dovrà trovare continuità nel lavoro, ha delle qualità ma anche caratteristiche fisiche da gestire». Su Hatzidiakos e Wieteska, che non nomina, dice: «Con gente affidabile tutto diventa più efficace». Veroli «è un giocatore di prospettiva, deve completare la sua maturazione», ovvero non è ancora pronto. Anche Marin è «giocatore geometrico, di qualità», traduzione: se resta, è meglio. Parla di mercato, Nicola, senza parlare di mercato. E chiude con messaggio da diffondere alla Serie A: «Andremo a rompere le scatole, abbiamo bisogno di imparare dinamiche diverse per sorprendere i nostri avversari».

