«Andiamo a Cagliari a vedere le jacarande?» 

Dal Largo a Pirri, da Bonaria a Is Mirrionis fino al quartiere Fonsarda. Cagliari si tinge di viola grazie alla fioritura delle jacarande. «Quest’anno, per effetto di condizioni climatiche favorevoli, il fenomeno è straordinario», spiega il responsabile della gestione verde dell’università di Cagliari. Nell’era della condivisione social, i turisti impazziscono e scattano foto e selfie ricordo. I cagliaritani si dedicano ad ammirare la bellezza di questa pianta arrivata dal Sud America un secolo fa. “Cagliari città delle jacarande”, insomma: in nessun’altra parte d’Italia esiste qualcosa di simile.

