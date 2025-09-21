Andavano alla festa: travolte e uccise 

Lecco . Erano uscite per trascorrere la serata alla festa del paese vicino. Purtroppo però, a quella festa, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21enni, non sono mai arrivate. Avevano appena parcheggiato l’auto e camminavano sul ciglio della strada, quando sono state travolte e uccise dal furgone condotto da un 34enne polacco, arrestato per omicidio stradale perché risultato positivo al test antidroga. Entrambe abitavano a Paderno d’Adda, paese a una decina di chilometri dal luogo della tragedia, consumatasi alle 22 di sabato. Una loro amica, Chiara, 20enne, è viva per miracolo. Era a pochi metri da loro e non è stata coinvolta nell’incidente.

Inutili i soccorsi

Milena e Giorgia erano molto amiche e avevano fatto parte della Consulta giovanile che si occupa dell’organizzazione di attività nel loro paese. Nel giro di poche ore, sui social i loro profili sono stati inondati da messaggi d’affetto e cordoglio per una tragedia consumatasi in pochi attimi. Sul luogo dell’incidente è stato inviato con la massima urgenza l’elicottero del soccorso, oltre a due ambulanze, ma non c’è stato nessun margine d’intervento. Subito dopo l’incidente il conducente del furgone è stato sottoposto ai test per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol o droga: il primo ha dato esito negativo; il narcotest invece è risultato positivo, per cui è scattato l’arresto per omicidio stradale.

L’urto fatale

Le ragazze stavano camminando a bordo strada, in una zona forse anche poco illuminata. Il furgone avrebbe allargato la sua traiettoria, a quanto pare per evitare un altro mezzo che potrebbe avere invaso la sua corsia a causa delle molte vetture posteggiate sul ciglio della via, finendo col travolgere il gruppo di amiche che stava procedendo verso il vicino centro del paese, con le spalle al senso di marcia. Le ragazze dunque non si sono accorte dell’arrivo del furgone. Sarà ora la Procura di Lecco a decidere come procedere nei confronti del conducente del furgone. La morte delle due ragazze di Lecco è solo l’ultima delle tragedia della strada che coinvolgono i pedoni. Più di due pedoni uccisi ogni giorno, 41 vittime nei primi venti giorni di settembre (17 solo la scorsa settimana), 289 dall’inizio dell’anno. «Un condominio di venti piani», dice Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, l’associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, commentando i dati aggiornati dell’Osservatorio Sapidata-Asaps sui pedoni travolti e uccisi sulle strade italiane.

