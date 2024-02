Andavano a scuola, travolti dal tir 

SANREMO. Non sono mai arrivati a scuola Mohtadi e Manar Doukhani, fratello e sorella di 17 e 15 anni, due studenti di origine magrebina residenti a Triora, in provincia di Imperia. Appena scesi dall’autobus, a Bussana di Sanremo, hanno come al solito imboccato la stretta rampa che collega la statale Aurelia alla zona industriale della città, dove si trova la scuola superiore a indirizzo socio sanitario, e sono stati schiacciati da un tir con targa romena. Mohtadi è morto, Manar è in condizioni gravissime.

Omicidio stradale

Il conducente del Tir si è allontanato: più tardi agli agenti che lo hanno fermato ha detto di non essersi accorto di nulla, di non aver capito che aveva schiacciato due ragazzini, e di essere andato via per proseguire con le consegne per raggiungere il luogo dove doveva consegnare la merce. Arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, è risultato negativo ai test su alcol e stupefacenti.

I video

Per ricostruire con certezza l’incidente, e chiarire se il camionista era in divieto di transito su una strada che per le dimensioni del mezzo gli sarebbe stata interdetta, saranno determinanti le immagini di videosorveglianza di un supermercato vicino e del mercato dei fiori. Stando alla prima ricostruzione i due fratelli avrebbero dovuto percorrere la pista ciclopedonale che dalla costa porta verso l’interno, ma per tagliare hanno imboccato la rampa. I segni lasciati sul muro fanno pensare che il camion abbia schiacciato entrambi con il rimorchio.

Studenti in lacrime

L’intervento dei soccorsi purtroppo non è valso a salvare Mohtadi. Manar è stata trasportata in elicottero in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ieri sera risultava in prognosi riservata. Molti studenti diretti a scuola si sono fermati appena saputo della tragedia, altri sono tornati a casa in lacrime. Molti i messaggi di cordoglio. «Non ci sono parole - ha detto il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio – Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tragedia. Proclamerò sicuramente il lutto cittadino. La loro è una famiglia modello di integrazione». Il padre dei due ragazzi lavora nella Rsa psichiatrica di Triora ed è molto stimato. Il sindaco di Sanremo, che al momento si trova in Asia per lavoro, ha affidato a una nota la propria vicinanza alla famiglia dei due ragazzi. La Consulta degli studenti della Provincia di Imperia si dice «colpita e addolorata nel profondo per il tragico incidente avvenuto questa mattina a Sanremo. Ci raccogliamo al fianco della famiglia e dell’Istituto Ruffini-Aicardi in questo momento così doloroso per far arrivare la nostra vicinanza nel silenzio e nel rispetto di questa vita ingiustamente portata via. Abbraccio fraternamente la famiglia con la speranza che possiate trovare la forza per sopportare questo dolore e con la certezza che il cuore di ogni singolo studente della nostra provincia è al vostro fianco».

