Andare in meta seduti in carrozzina 

L’Amatori Rugby Capoterra scrive una pagina storica: è la prima società affiliata alla Federazione italiana a istituire una sezione paralimpica. Un primato che trasforma il club sardo in un modello di inclusione per tutto il movimento rugbistico nazionale. Nasce così la "Redfox amatori wheel chair rugby Capoterra" che, dopo tre anni sotto le insegne della Asd Sa.Spo, vestirà i colori giallorossi nel Campionato paralimpico di Serie A della Fispes, unica rappresentante sarda nel rugby in carrozzina.

Il progetto

«Questa nuova sezione rappresenta un passo fondamentale verso l'inclusione e la promozione dei valori dello sport per tutti», racconta con emozione Andrea Cogoni, 53 anni, presidente dell'Amatori Rugby Capoterra. «Essere i primi in Italia ad istituire una sezione paralimpica ci riempie d'orgoglio, specialmente nell'anno del nostro cinquantesimo anniversario». La squadra si allenerà nel "pallone" di Monserrato per la parte tecnica, mentre il palazzetto di via Siena a Capoterra ospiterà le partite casalinghe. Un progetto che ha trovato immediate adesioni, come quella dell'Athlon Club, con il titolare Gianfranco Dotta che ha aperto le porte gratuitamente per gli allenamenti di potenziamento: «Contribuire a questa iniziativa è un piacere». Lo staff tecnico è di primo livello: dall'olimpionico Sandro Floris al coach Dario Carrone, dal capo allenatore Nicola Marcello al dirigente Claudio Secci, fino al meccanico Roberto Perra e all'autista Giorgio Loi. Una peculiarità? La squadra paralimpica si allenerà anche con la senior dei normodotati.

Le difficoltà

Come ogni progetto pionieristico, anche la Redfox affronta le sue sfide, soprattutto sul fronte logistico. Un nodo cruciale è quello delle carrozzine da gioco. «Dovremo andare in Veneto per acquistare l'attrezzatura necessaria», spiega Marcello, dopo il mancato accordo con la Sa.Spo per il trasferimento dei mezzi utilizzati finora dagli atleti, ora fermi in magazzino. «È un investimento oneroso che avremmo potuto evitare. Ogni carrozzina richiede una calibrazione specifica in base alle esigenze dell'atleta, ma non abbiamo alternative per garantire ai ragazzi di poter giocare il campionato».

La squadra

«Ho avuto una lesione midollare a 16 anni, oggi sono qui in carrozzina a sgomitare, non ho paura» racconta Simone Melis, 25 anni, avvicinatosi alla disciplina nel 2021: «Prima dell'incidente non facevo sport, poi ho fatto uno stage con la Nazionale, mi sono innamorato. L'obiettivo è la prima vittoria in campionato». Una squadra che abbatte le barriere fisiche e quelle anagrafiche, accogliendo diversi atleti, ognuno con la propria storia da raccontare. Come quella di Leonardo Schirru, 12 anni, il più giovane del gruppo: «Ho iniziato a 9 anni, amo il contatto fisico e sogno la maglia azzurra». A fare da chioccia Giovanni Ambus, 45 anni, veterano alla seconda stagione: «Ho perso l'uso delle gambe a 15 anni per un'infiammazione al cervelletto. Il rugby mi ha cambiato la vita con il suo spirito di squadra. A chi affronta queste difficoltà dico: la vita continua, anche da seduti. Non arrendetevi mai, parte tutto dalla testa».

