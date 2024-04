Andamento lento: trenta orari  

Entro poche settimane viale Pirastu sarà “zona 30”, cioè con limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Nel tratto in cui, il 14 novembre 2022, è stata investita e uccisa Beatrice Ubaldi l’impresa realizzerà un dissuasore in cemento per rallentare il transito dei mezzi. Poi il limite si estenderà ad altre zone della cittadina, in quattro strade ad alta intensità di traffico e su cui s’affacciano abitazioni, scuole e locali pubblici. Cuscini in calcestruzzo come in via Deledda, dove da quando sono stati posati i dati confermano il calo (quasi totale) di incidenti che invece, in precedenza, erano all’ordine del giorno e la fine delle corse a velocità sostenuta di mezzi con automobilisti indisciplinati al volante.

La mappa

In Comune hanno ritagliato la mappa strada per strada per decidere dove applicare i 30 all’ora. Oltre a viale Pirastu (ingresso ovest), da dove sono arrivate decine di richieste dai residenti del quartiere di Monte Attu soprattutto dopo l’incidente costato la vita all’insegnante, l’impresa Luca Demurtas realizzerà i dissuasori in via Generale Toxiri (ingresso nord), all’altezza dell’incrocio per il quartiere di Su Muru Nou, in viale Europa, dirimpetto il ristorante Le Terrazze, in via Dessanay, rione Zinnias, davanti all’ingresso delle scuole elementari, e in via Baccasara, nel primo tratto tra l’incrocio per via Deledda e il passaggio a livello. Prima dell’effettiva posa del cuscinetto in cemento, gli operai metteranno a dimora la cartellonistica che indica la presenza del dissuasore, così da evitare le polemiche sollevate in occasione della realizzazione dei dossi artificiali in via Deledda, quando qualche automobilista aveva lamentato la mancata segnalazione degli stessi.

L’assessore

Vincenzo Nieddu è l’assessore dei Lavori pubblici che ha seguito il progetto. «Ci tenevamo particolarmente a realizzare il dissuasore in viale Pirastu, teatro di una tragedia. In quel tratto c’è anche la fermata del bus urbano e il quartiere di Monte Attu è altamente popolato. Sarà un deterrente per i mezzi in ingresso e in uscita. Sono lavori fondamentali per la sicurezza viaria. Non appena saranno terminati - annuncia l’esponente della Giunta Ladu - andremo alla ricerca di nuove risorse per nuovi interventi: Tortolì ha bisogno di altri dissuasori».

