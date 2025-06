Andamento lento, a Nuoro parte piano la corsa al Comune 

«La democrazia è partecipazione. Buon voto a tutte e tutti». Il messaggio lo ha diffuso la governatrice Alessandra Todde nella tarda mattinata di ieri, dopo aver votato, come sempre nel centralissimo istituto comprensivo affacciato su piazza Vittorio Emanuele. L’appello della presidente della Regione, però, per il momento non ha sortito grandi effetti. Ieri a Nuoro l’affluenza alle urne è stata bassa, sebbene in linea con il voto del 2020, per quella tornata elettorale che porterà alla nomina del nuovo primo cittadino. Sono quattro i candidati in corsa per la poltrona più ambita: Emiliano Fenu (Campo largo), Giuseppe Luigi Cucca (Alleanza per Nuoro), Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) e Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare).

Bassa affluenza

Tutto come previsto. Dei circa 29 mila aventi diritto al voto, in pochi hanno deciso di recarsi alle urne in una domenica assolata. In tanti, infatti, andranno nella mattinata odierna: c’è tempo fino alle 15. Tuttavia, sebbene da una parte emerga la solita disaffezione verso la politica, dall’altra il traffico visto in serata sulla 131 Dcn Nuoro-Olbia aiuta a spiegare la scarsa affluenza ai seggi. Molti nuoresi hanno preferito trascorrere la domenica al mare, nelle numerose spiagge della costa orientale. Poi, l’ennesimo tamponamento a catena nella galleria di Prato Sardo, intorno alle 18, ha provocato code chilometriche e fatto desistere i pochi intenzionati ad andare a votare dopo il mare e la spiaggia.

Lotta a quattro

Nuoro è l’unico centro oltre i 15 mila abitanti dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno. Sono 44 le sezioni del capoluogo barbaricino. Come detto, è corsa a quattro. Una sola lista sostiene Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro); Giuseppe Luigi Cucca, invece, con Alleanza per Nuoro, può contare su sei liste civiche (123 candidati consiglieri) sostenute dal centrodestra (ma senza simboli di partito); Emiliano Fenu, quindi, uomo del Campo largo e del centrosinistra, punta alla guida della città grazie al sostegno di sette liste (145 candidati consiglieri); infine Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare). Nella città natale della presidente della Regione, Alessandra Todde, la sfida più attesa per il dopo Andrea Soddu è tra il deputato del Movimento 5 Stelle, il commercialista Emiliano Fenu, e l'ex senatore di Partito democratico e Italia Viva, l’avvocato Giuseppe Luigi Cucca, oggi esponente di Azione.

Il più anziano

«Andrò a votare, senza dubbio. Lo faccio da sempre, lo farò anche stavolta», sentenzia Sebastiano Maccioni, ingegnere barbaricino, 106 anni portati con estrema disinvoltura. «Voterò nella mattinata di oggi, verso le 9.30, nel seggio di via Veneto, a pochi metri dalla mia abitazione. Non ho mai saltato le elezioni, ho sempre votato sia per le Politiche sia per le Amministrative. Diciamo che lo spirito democratico ha sempre caratterizzato la mia vita. È un diritto, ma soprattutto un dovere: pure i giovani dovrebbero fare altrettanto». Nuorese verace, una vitalità contagiosa. Sebastiano Maccioni striglia i ragazzi, non le manda a dire: «Non andare a votare è sempre un errore. I giovani lo devono capire, in ballo c’è il loro futuro. Bisogna eleggere gli amministratori e bisogna scegliere i migliori. Astenersi è sempre uno sbaglio». L ’ingegnere-centenario ha una speranza: «Sogno una Nuoro migliore, più attrattiva per le nuove

RIPRODUZIONE RISERVATA