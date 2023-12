“Andalas-Strade sarde”, l'anno del decollo 

È l’unica corsa sarda che può davvero ambire a entrare nel grandi circuiti dei cicloamatori. La “Andalas - Strade sarde” in questi anni ha affascinato chi l’ha corsa (alcune edizioni sono anche state aperte agli Under 23) con i suoi percorsi disseminati di particolarità: sterrati, lastricati, tratti in cemento, muri. Un tracciato unico, immerso in una Sardegna tipica, tecnicamente interessante e adatto anche a catturare chi vuole regalarsi una giornata immerso nella bellezza dell’Isola, tra nuraghi e domus de janas.

Il salto di qualità

Serviva il salto di qualità e quest’anno è arrivato. Il percorso, nato a Ittiri, diventa Granfondo e sarà allungato dagli organizzatori della Cannedu, che hanno deciso di spostare partenza e arriva per ottenere un doppio scopo: aumentare il chilometraggio (136 km, con 2500 metri di dislivello) e la vocazione turistica, con la partenza e l’arrivo sui Bastioni Cristoforo Colombo di Alghero, città che garantisce anche la ricettività necessaria. Le iscrizioni sono aperte sul sito stradesarde.it già dal primo dicembre e costeranno di più a mano a mano che ci si avvicinerà alla data di gara (sino al 31 dicembre servono 25 euro, 20 per le società con almeno 20 iscritti).

Le alternative

Due le possibilità: la prova agonistica per i Master e quella non competitiva su tracciato ridotto: 53 km per 1000 metri di dislivello, che si possono percorrere con bici da strada, gravel, mouintain bike e perfino con l’e-bike. ( c.a.m. )

