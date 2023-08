Andalas, la magia di una domenica al fiume 

Non è semplicemente una grande escursione, anche se si aspettano 800 gitanti al Flumendosa, e neanche soltanto una bellissima festa: non ci si mette in ghingheri come si usa per le feste di paese, qui servono gli scarponi. Andalas è qualcosa di più delle due cose insieme, è la magia di una giornata al fiume.

Appuntamento

Seulo si prepara: domenica prossima dalle sette del mattino il via alla 27esima edizione di Andalas. Era il 1987 quando un gruppo di giovani seulesi decise di andare in soccorso al Flumendosa, per ripulirlo dagli pneumatici che offendevano la sua maestosa bellezza. Il sito scelto era impervio, ancora sconosciuto a tanti seulesi, Sa Stiddiosa, la gocciolante, oggi diva del Flumendosa che attrae migliaia di visitatori.Ecco Andalas è l'energia viva di quella giornata, rimasta memorabile nei ricordi delle ragazze e ragazzi che vi parteciparono sperimentando, alcuni, forse per la prima volta, la potenza del legame naturale e misterioso che unisce i seulesi al fiume. La gratificazione di spendersi al servizio della natura per preservarla, difenderla e goderne. Tanto che nel 1995, a Maddalena Murgia, membro del direttivo della Pro loco del paese, occupata a organizzare il calendario di iniziative per il Ferragosto, tornò in mente quella gita a Sa Stiddiosa, che propose di replicare il 13 agosto.

Maddalena Murgia, figlia dei centenari Lillina e Salvatorangelo, è scomparsa prematuramente nel 2007, ma in quel qualcosa in più che è Andalas per i seulesi ci sono anche la nostalgia e l'amore per Maddalena Murgia. Alla prima edizione, nel 1995, parteciparono in sedici. Oggi i volontari di Andalas sono un centinaio, organizzati nei ruoli di guide, cuochi, addetti alle dispense e agli arrosti. Dopo l'escursione, ci ritrova tutti assieme a sa Funtana e su predi, per l’immancabile ristoro col cibo, quello vero, della tradizione. A dare ragione della magia autentica di Andalas sono i numeri: domenica si aspettano 800 escursionisti per la piscina di Ponti 'e perda, e circa 1200 al grande pranzo. Anche quest'anno come sempre a garantire la logistica in sicurezza, il Soccorso Alpino e speleologico della Sardegna e l'associazione per l' emergenza urgenza Rosso soccorso di Isili.

RIPRODUZIONE RISERVATA