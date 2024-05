“Anda, Torra e Ghorba” chiude oggi gli Esili Urbani 

Ultima giornata oggi per “Isole migranti - Esili urbani” per il Salone internazionale del Libro di Torino Off. La rassegna (da Volere La Luna in via Trivero 16) ospiterà alle 11 Michele Rumiz, direttore di Slow Food Travel, che presenterà il suo libro-viaggio gastronomico sulla Turchia. Poco prima l laboratorio del formaggio a latte crudo curato da Rosario Decrù ed Emanuele Cardia.

Alle 16.30 presentazione dell’ultimo libro di Pietro Pinna sulla presenza italiana in California in compagnia di Piera Genta di Onav Torino. Spazio alla musica e alla letteratura con il reading musicale “Ti tiro una foto” di Renzo Cugis e Lele Pittoni prima del concerto di Matteo Leone, un percorso tra blues e jazz narrato in tabarchino dall’artista di Calasetta.

Alle 20 cous-cous popolare in compagnia di Massimo Carlotto per la prima presentazione pubblica di “Trudy”, appena uscito per Einaudi. Chiusura con l’anteprima nazionale del web-documentario “Anda, Torra e Ghorba” insieme agli autori Rosi Giua e Raffaele Cattedra, Dialogano con gli autori Nicola Melis e Giuseppe Bonfratello.

