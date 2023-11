Ancora uno scontro sulla 130, il comitato per la sicurezza all’attacco 

Due auto distrutte, sette persone coinvolte di cui due trasportati con l’ambulanza in codice giallo, un trauma cranico e uno al braccio. Questo il resoconto dell'ennesimo incidente avvenuto mercoledì sera sulla 130 all’altezza dell'incrocio per San Sperate. I giorni passano, gli incidenti aumentano ma dal presidente della Regione Christian Solinas ancora nessuna notizia sui lavori che dovrebbero mettere in sicurezza la Statale.

«Quest'ultimo incidente – dichiara Ottavio Schirru, presidente del comitato per la sicurezza della Ss130 – non fa che rinnovare in noi la rabbia e la determinazione a proseguire la nostra lotta a oltranza. Tanti parlano e si lamentano ma c’è bisogno di azioni concrete e presenza fisica».

Il comitato sta affiggendo i manifesti per pubblicizzare l’assemblea congiunta dei Consigli comunali prevista per il 28 novembre: «Siamo partiti da Decimomannu – dice Schirru – e nei prossimi giorni saremo ad Assemini, Elmas, Uta, San Sperate, Villaspeciosa, Decimoputzu e Villasor. Più siamo e più riusciremo a farci sentire. Dobbiamo ottenere risposte adesso: vogliamo sentir parlare di progetto esecutivo. I politici hanno in testa solo la campagna elettorale, faremo in modo di cambiare le loro priorità».

