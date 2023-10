Ancora uno schianto sulla Provinciale 2: feriti due anziani 

Dopo l’impatto fra il furgone e la Punto, per fortuna i due veicoli non hanno invaso le corsie opposte in cui giungevano altri mezzi. Ma sono stati notevoli i rischi corsi ieri nell’incidente, l’ennesimo, il secondo in tre giorni, sulla Sp 2, e sempre nel tratto insidioso fra Barega e Genne Corriga.

Il bilancio è di due anziani feriti: i coniugi Efisio Sanna e Livia Marogniu, di Carbonia, hanno riportato contusioni varie, ma non sono in pericolo di vita. Sono stati accompagnati in ospedale da un‘ambulanza del Sirai e dalla Solki. Erano a bordo di una Fiat “Grande Punto” presumibilmente tamponata (accertamenti in corso) da un furgone condotto da un cinquantenne rimasto illeso. L’incidente è avvenuto nei pressi di Is Pireddas. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Carbonia e Narcao e la Radiomobile di Iglesias. Dopo l’impatto, i veicoli sono finiti addosso al guardrail laterale e poi si sono fermati in mezzo alla carreggiata senza oltrepassare le altre due corsie di marcia opposta. A scongiurare definitivamente questa eventualità, costata la vita nel 2023 a dodici persone lungo la Sp2, sarà fra circa un mese l’installazione della barriera centrale fra Carbonia a Villamassargia. (a. s.)

