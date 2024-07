Ancora un’auto contro una cerva sulla 195 

Un’auto gravemente danneggiata, una grossa macchia di sangue sull’asfalto, e l’ennesima carcassa di un povero animale a bordo strada: è il risultato dell’ultimo incidente sulla Sulcitana, come sempre più spesso accade al chilometro 33,600, nella zona di Santa Margherita. Lo scontro tra una cerva adulta e un’auto condotta da un giovane di Pula è avvenuto ieri mattina intorno alle 4. L’animale è piombato sul parabrezza dell’auto all’improvviso, rendendo impossibile ogni tentativo di evitarlo da parte del conducente, rimasto illeso nonostante il violento impatto. Sul posto gli agenti della compagnia barracellare di Pula, guidati dal capitano Gianluca Spagnolu, costretti a occuparsi ormai quotidianamente di incidenti stradali provocati da cervi, daini o cinghiali.

La crescita esponenziale del numero degli ungulati in questo territorio è stata sollevata più volte, inutilmente, dai sindaci di Sarroch, Villa San Pietro e Pula, con particolare vigore dopo la morte, il 18 giugno scorso, di un turista 67enne che con lo scooter, a Is Molas, era andato a schiantarsi proprio contro un cervo. Nelle ultime settimane si sono registrati altri due incidenti, causati da un cervo e un chinghiale. Ieri l’ennesimo. «Il problema va oltre l’ordinario, e per affrontarlo è necessario utilizzare metodi straordinari come l’abbattimento selettivo», dice il sindaco di Pula, Walter Cabasino: «Ormai è solo una questione di fortuna. Quando si percorre la Strada statale 195 si deve solo sperare di non imbattersi in un animale che attraversa all’improvviso. Una persona è già morta, altre sono rimaste ferite: non possiamo continuare a far finta di nulla, bisogna fare qualcosa, e al più presto».

