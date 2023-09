Ancora una trasferta amara per un latte dolce sprecone 

Cavese 2

Latte Dolce 0

Cavese (4-2-3-1) : Boffelli; Fraraccio (28’ st Cinque), Buschiazzo, Magri, Todisco; Urso, Konatè (28’ st Cuomo); Sette (38’ st Collura), Felleca (18’ st Addessi), Sowe (5’ st Antonelli); Foggia. In panchina Barone, Polanco, Troest, Chiarella. Allenatore Cinelli.

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Aru; Piga (41’ st Patacchiola), Olivera (12’ st Saba), Marcangeli; Marras (1’ st Faye), Imoh (12’ Scognamillo), Muscas (45’ st Salaris). In panchina Carboni, Canu, Piredda, Di Paolo. Allenatore Giorico

Arbitro : Eremitaggio di Ancona.

Reti : primo tempo 4’ Foggia; secondo tempo 49’ Antonelli.

Note : ammoniti Marras, Arru. Recupero: 1’ pt-5’ st.

Cava dei Tirreni. Ancora una trasferta amara per il latte Dolce, che a Cava dei Tirreni perde 2-0. Gara dall’evoluzione strana, perché la squadra sassarese è stata colpita a freddo dalla Cavese, una delle favorite per la promozione: al 4’ conclusione da fuori di Foggia che fa secco il portiere Congiunti. La formazione di Giorico prova a reagire e nel finale di tempo ha due occasioni con Muscas e Imoh che però non inquadrano lo specchio della porta.

Nella ripresa Cavese vicina al raddoppio col tiro di Felleca che sfugge al portiere dei sassaresi, salvato dal palo. Al 53’ Boffelli nega il pareggio a Muscas. Dopo quasi mezzora senza emozioni, Latte Dolce vicina al pari con l’incornata di Marcangeli. Nel recupero la chiude Antonelli su assist di Addessi.

