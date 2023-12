ancora una doppietta 

Per la seconda volta in una settimana Cus Cagliari e Sarlux Sarroch vincono in contemporanea. Per le due matricole della serie A3 di volley è stata la domenica delle prime volte. Infatti il Cus ha vinto per la prima volta un set ai vantaggi, per Sarroch sono novità la vittoria in trasferta e non perdere al tie break.

Cus Cagliari

Dopo la beffa di Bologna, la squadra di Ammendola infligge al Motta di Livenza la dura legge del PalaPirastu. 3-0 (25-15, 25-20, 27-25) e partita giocata con assoluta serenità e sicurezza. Un solo momento di difficoltà, nel terzo set quando i veneti hanno avuto un sussulto portandosi da -4 (7-11) a +3 (17-14). In questo frangente il coach Ammendola, durante il primo e unico time out, ha cambiato metà del sestetto. E proprio i cambi (Miselli, Enna, Muccione) hanno ripreso la partita e preparato il testa a testa finale.

Primi due set filati via senza intoppi con Simone Calarco (17 punti) devastante, in particolare dalla seconda linea dove ha risolto anche alcuni problemi dopo concitate fasi difensive. Terzo set, il primo passaggio a vuoto, l’ace di Busch riaggancia sul 17-17, e Marinella rintuzza la fuga del Motta sul 21-21. L’incubo dei vantaggi, al primo match point, lo scaccia dopo uno scambio prolungato, proprio lui, il capitano Menicali che mette a terra l’ultima palla.

Sarlux Sarroch

Anche i tabù trasferta e quinto set sono finiti. A Salsomaggiore il team di Giombini ha battuto la Wimore 3-2 (20-25, 25-11, 24-26, 25-16, 15-10). E’ stata una prova di carattere, quando sotto di un set e il terzo perso ai vantaggi, Sarroch ha ritrovato la forza di rimontare e concludere in crescendo. Perso il primo set, praticamente una fase di rodaggio, dominato il secondo concluso con un muro di Fortes, Sarroch va sotto nel terzo, entra in crisi con le battute di Van Solkema (che esce per infortunio nel quarto), ma riaggancia sul 24-24 annullando tre set point. Ma non basta.

Si rivede Ntotila, il suo ingresso cambia la partita. Per Giombini, la ritrovata condizione dello schiacciatore è un’ottima notizia. Romoli ricaccia indietro la Wimore appena tenta di accorciare, nel tie break la Sarlux si stacca in avvio e chiude in crescendo con l’ace finale di Fabroni.

