«Ancora una domenica senza il servizio della guardia medica» 

ll servizio di guardia medica non sarà attivo a Calasetta, dalle ore 20 di domenica 2 novembre alle 8 di lunedì 3 novembre. Ancora nessun servizio dalle 20 di lunedì, fino alle 8 di martedì 4 novembre. «Ci scusiamo per il disagio, che non dipende dalla nostra volontà», sottolinea l’amministrazione comunale, riportando la comunicazione ricevuta dalla Asl. Non si tratta di un episodio isolato: da alcuni anni, il disservizio della guardia medica a Calasetta si verifica sistematicamente in corrispondenza di festività o date importanti del calendario. Una situazione che lascia la popolazione, senza la presenza di un medico di turno, proprio nei momenti in cui potrebbe essere più necessaria. Ogni volta che si diffonde la notizie della chiusura della guardia medica, nella cittadina turistica cresce l’apprensione. I residenti si trovano costretti a rivolgersi al servizio attivo nei paesi vicini o, per i casi più gravi, al pronto soccorso dell’ospedale a Carbonia. Un evidente disagio per famiglie, anziani e cittadini con patologie croniche. La ripetizione di questi disservizi, più volte contestata dagli amministratori locali, solleva interrogativi sulla pianificazione del servizio sanitario di guardia.
