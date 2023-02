Ancora un weekend col pienone sui monti 

Da fine gennaio sul Gennargentu è un flusso continuo di turisti. Temperature glaciali tengono intatto un manto bianco che oltre i 1200 metri è un campo da gioco per ciaspolatori, famiglie e appassionati arrivati da tutta la Sardegna per accaparrarsi uno spazio sulla neve. Traffico scorrevole ieri, nel primo giorno del terzo weekend bianco sardo: le carreggiate, esclusi i problemi legati al ghiaccio sulla provinciale 7, sono libere. Molta neve sulla via per il Bruncu Spina, ma la strada è aperta.

A Donnortei, Fonni, e a Tascusì, Desulo, è una grande festa con chioschi, musica e bancarelle. «È il terzo fine settimana a Tascusì: con queste belle giornate di sole, i turisti continuano ad arrivare - spiegano Gianfranco Peddio, 54 anni, e Chiara Floris, 47, venditori ambulanti di Desulo – Tutti i ristoranti del paese sono, ancora una volta, al completo».

A Fonni nuove giornate di tutto esaurito: «La strada per il Bruncu Spina è nelle stesse condizioni in cui era la settimana scorsa e due settimane fa: non l’abbiamo chiusa, è ben pulita fino a un certo punto - spiega Daniela Falconi, sindaca di Fonni - Una bellissima giornata con tanti visitatori: è tutto pieno, ma anche regolare e scorrevole». Continuano le ciaspolate: «Tre settimane di neve ciaspolabile e transitabile, nei weekend e in settimana», afferma la guida escursionistica-ambientale Checco Manca, 38 anni, di Aritzo. È anche l’occasione per alloggiare nei paesi di montagna: »Per tre settimane abbiamo avuto il pienone, come nei giorni delle sagre», aggiunge Alessio Manca, 42 anni, dell’hotel La Capannina di Aritzo.

