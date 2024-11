Ancora un ko, la Torres è nel tunnel 

Torres 0

Milan Futuro 1

Torres (3-4-3) : Petriccione; Idda (28’ st Zecca), Coccolo, Mercadante; Zambataro, Brentan, Casini (17’ st Mastinu), Guiebre; Masala (28’ st Varela), Nanni (17’ st Diakite), Goglino (20’ st Fischnaller). A disposizione Zaccagno, Petricciuolo, Dametto, Scotto, Fois, Antonelli, Giorico, Fabriani. Allenatore Greco.

Milan (4-2-3-1) : Nava; Jimenez, Minotti, Coubis, Bartesaghi; Malaspina, Stalmach (15’ st Sandri); Sia (25’ st D’Alessio), Vos (15’ st Traorè), Zukic; Longo (15’ st Turco). A disposizione Mastrantonio, Raveyre, Dutu, Zeroli, Magni, Sandri, Eletu, Omoregbe. Allenatore Bonera.

Arbitro : Maccarini di Arezzo .

Rete : secondo tempo 9’ Sia.

Note : espulso al 30’ st Diakite. Ammoniti Stalmach, Malaspina, Nanni, Longo, Nava, Turco.

Sassari. La Torres perde ancora. Oltre i propri demeriti, ma col Milan Futuro arriva la terza sconfitta di fila includendo il campionato. Sia elimina i sassaresi dalla Coppa Italia e certifica una crisi che porta la dirigenza a una riflessione. Probabilmente sul tecnico Greco, che parte della piazza contesta. L’impegno di domenica con l’Ascoli consiglia di attendere prima di prendere decisioni, e l’esperienza di due anni fa con l’esonero dello stesso Greco, l’arrivo di Sottili e il richiamo di Greco per conquistare la salvezza sono un altro fattore che induce alla prudenza. Ieri ha parlato Daniele Bianchi, responsabile dell’area tecnica, «per alleggerire la pressione sul mister e sulla squadra», ha spiegato.

La partita

Non è fortunata la Torres di questo periodo, ma non è neppure affamata e brillante e questo preoccupa. Contro i giovani rossoneri (terzultimi nel girone) hanno giocato tutti gli undici della panchina con una forzatura su Masala, ala destra nel tridente, anche se il centrocampista non si è risparmiato. Il Milan è andato vicino al gol al 12’ con l’incornata in corsa di Stalmach finita di poco fuori. Di Guiebre (diagonale largo) e Zambataro (tiro timido) le altre occasioni. Nella ripresa Guiebre tira ma Nava respinge. Al 54’ Sia sulla trequarti avanza indisturbato e calibra il siluro che trafigge Petriccione. Entrano Mastinu e Diakite, espulso all’80’ per fallo in attacco. Poi Fischnaller spinto in area cade: l’arbitro non fischia. La Torres chiude in attacco, conquista tanti angoli ma non trova il gol, come accade da tre partite.

