Ancora un ko, crisi infinita per la Torres 

Ravenna 3

Torres 0

Ravenna ( 3-5-2) : Anacoura; Esposito, Solini, Scaringi; Donati (35’ pt Corsinelli), Rossetti, Tenkorang (35’ st Di Marco), Lonardi (38’ st Mandorlini), Rrapaj; Spini, Luciani (35’ st Okaka). In panchina: Stagni, Borra, Falbo, Calandrini, Zagre, Bianconi, Ilari, Da Pozzo, Menegazzo. Allenatore Marchionni.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Fabriani (11’ st Di Stefano), Giorico (30’ st Brentan), Sala, Zambataro; Mastinu (30’ st Carboni); Musso (11’ st Masala), Diakite (30’ st Starita). In panchina: Marano, Biagetti, Lunghi, Bonin, Dumani. Allenatore Sanna.

Arbitro : Palmieri di Brindisi.

Reti : pt 13’ (a) Idda; st 15’ Luciani, 27’ Spini (r).

Note : ammoniti Donati, Antonelli, Luciani, Mastinu, Recupero: 2’ pt-3’ st; spettatori 4.130 (88 ospiti).

Ravenna. Dopo sette gare di astinenza la Torres segna, ma nella propria porta. L’autogol di Idda è la fotografia di una stagione veramente disgraziata anche sotto il profilo della sorte. Il Ravenna si impone 3-0 gustandosi per qualche ora il primato. La squadra sassarese resta invece in fondo alla classifica, penultima, sempre più in crisi.

L’esordio di Marco Sanna come allenatore al posto di Michele Pazienza ha portato un cambio di modulo: un 3-4-1-2 che però prevede sulle corsie esterne due giocatori portati alla fase difensiva come Fabriani (poco incisivo) e Zambataro, che nel primo tempo è vivace ed effettua diversi cross. La squadra tira anche in porta, ma ad ogni prodezza del portiere Anacoura corrisponde un gol dei padroni di casa a sottolineare la differenza di precisione.

Primo tempo

La prima azione è rossoblù, con il tiro di Sala dal limite: alto. Al 10’ un’occasione vera: Zambataro recupera a sinistra e mette in mezzo dove Musso incorna angolato ma il portiere fa una prodezza e devia. Segna però il Ravenna al 13’: traversone da sinistra di Spini liberato dal tacco di Donati, Idda sfiora di testa per anticipare Rossetti e realizza un autogol angolatissimo. Al 21’ traversone da sinistra, Tenkorang colpisce la schiena di Zambataro e Zaccagno con difficoltà respinge. Diakite al 25’ riceve in area e si gira pur marcato ma conclude alle stelle. Al 38’ Luciani spreca un buon passaggio.

Secondo tempo

Clamorosa l’occasione al 49’: pallonetto di Idda a servire Diakite che in area piccola stoppa e calcia, miracolo di Anacoura. Al 60’ il Ravenna verticalizza con Lonardi per Spini, assist per Luciani che è libero e segna il 2-0. Al 65’ Zaccagno si oppone al tiro angolato di Rossetti.

Al 68’ l’arbitro per un supposto fallo di Mastinu su Tenkorang concede un rigore così inatteso che sorprende persino i giocatori del Ravenna. Il Var come al solito dà ragione agli avversari della Torres: batte Spini che calcia basso e potente dove Zaccagno pur intuendo non riesce ad arrivare. Poco fortunata la Torres al 78’, quando Di Stefano calcia bene in area ma ancora una volta il portiere respinge. All’83’ tocco vellutato di Carboni per Mercadante che in area non inquadra la porta.

