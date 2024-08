Ancora un incidente sulla 130 

Incidente ieri mattina alle porte di Elmas, nel solito punto dove la Statale 130 si interseca con via Sestu, esattamente nello stesso tratto nel quale, a fine luglio, si erano verificato uno scontro violentissimo costato la vita, dopo tre settimane, al 52enne masese Gianluca Aramu. Ieri l’impatto, di minore gravità, ha coinvolto una Citroën C1 e uno scooter. Alla guida di quest’ultimo c’era un uomo di 47 anni di Assemini che percorreva la Statale in direzione Cagliari quando è stato colpito dall’autoveicolo proveniente da Elmas: al volante c’era un 85enne che ha impegnato l’incrocio. L’impatto contro la due ruote è stato inevitabile. I due non hanno riportato gravi conseguenze per via della bassa velocità, ma il centauro è stato comunque soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brotzu, in stato di vigile coscienza, con codice giallo. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA