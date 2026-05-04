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Quartucciu.
05 maggio 2026 alle 00:33

Ancora un furto in via Don Minzoni: i ladri entrano in un salone 

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Nuovo episodio di furti a Quartucciu nella notte tra domenica e lunedì. Questa volta nel mirino dei ladri è finito il salone “Rapunzel” di via Don Minzoni. I ladri si sarebbero introdotti all’interno dell’attività forzando la serranda e portando via il contenuto della cassa, oltre ad alcuni oggetti. Un duro colpo per la titolare Simona Angioni, che al suo arrivo ha trovato i carabinieri già sul posto e ha presentato denuncia.

«Stanotte qualcuno è entrato nel mio salone, ha forzato la porta e ha preso quello che c’era da prendere», racconta la proprietaria. «Il cassetto della cassa, il fondo, sono tutte cose che si possono ricomprare, ma quello che non si rimette a posto così facilmente è quello che mi ha lasciato dentro».

Non un episodio isolato, a dicembre un’altra attività commerciale della via era stata colpita con un’irruzione da parte dei ladri. Il precedente, unito a una situazione che sta degenerando negli ultimi tempi, alimenta la preoccupazione tra i commercianti.

«Lunedì mattina sono entrata nel salone e non era più lo stesso. Le stesse pareti, gli stessi oggetti, ma una sensazione diversa: un vuoto e un’angoscia sottile che restano addosso. Resta una sensazione di violazione. Fa male, tanto. Ma si va avanti comunque», conclude la titolare.

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