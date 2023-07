Ancora un crollo: un grosso ramo travolge uno scooter 

Un mese e mezzo fa il crollo dell’enorme ramo del ficus ultracentenario in piazza Ingrao, con l’edicola distrutta. Ieri mattina un nuovo cedimento, questa volta nella parte della piazza accanto alla scalinata che porta in viale Regina Margherita: un ramo si è staccato da un’altra pianta finendo sull’inferriata del tratto di strada con vista sulla piazza, danneggiando in modo lieve uno scooter e l’impianto d’illuminazione. Per fortuna non ci sono stati feriti.

La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia Locale. L’area interessata dal crollo, accanto all’ingresso dei servizi igienici, è stata isolata con il nastro bianco e rosso in attesa dell’intervento delle squadre del verde del Comune. Il tutto mentre Antonio Durzu, l’edicolante rimasto senza punto vendita dopo il cedimento del grosso ramo di ficus di metà maggio, continua a vendere L’Unione Sarda e gli altri i giornali sul marciapiede. Ora con il secondo episodio di crollo in così breve tempo è probabile che l’amministrazione organizzi uno studio degli alberi di piazza Ingrao per capire cosa stia accadendo. Anche perché, soprattutto dopo quanto successo ieri, chi passa da queste parti inizia ad avere paura. (m. v.)

