Ancora un blackout, i clienti lasciano il locale 

Locale chiuso per mancanza di corrente. Mercoledì il ristorante Pizzajo’ di Salvatore Porcu ha sospeso l’attività intorno alle 21, nel pieno della serata proprio per un blackout elettrico. Analoga situazione ieri a pranzo. «Assurdo in piena stagione turistica. Vogliamo incrementare le presenze ma poi continuiamo a essere ostaggio di questi disservizi».

Già gli anni scorsi, le attività di viale Pedras avevano subito forti disagi. Dopo la tregua del 2025, a seguito di lavori di potenziamento delle reti proprio per gestire meglio i maggiori carichi del periodo estivo, da queste parti sono di nuovo punto e a capo. Mercoledì, lo staff ha dovuto spiegare ai clienti l’inconveniente e in un amen il locale s’è svuotato con conseguente mancato guadagno.

Residenti e turisti, tutti comprensivi rispetto all’improvviso disservizio, hanno abbandonato i tavolini, ma nelle vicinanze hanno brancolato nel buio: anche altri locali della zona sono rimasti a lungo senza corrente. «A chi avevamo già servito da bere non abbiamo fatto pagare nulla, proprio perché consapevoli del disagio arrecato sebbene non di nostra responsabilità», ha spiegato Porcu che ha informato il suo avvocato, Sebastiano Tronci. (ro. se.)

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