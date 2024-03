«Ancora troppi pregiudizi sulle donne» 

Donne uccise, molestate, discriminate sul lavoro. Donne alle quali viene chiesto, «un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto», da un mondo che fatica a staccarsi dal pregiudizio. Eppure qualcosa sta cambiando, seppur lentamente, e la «rivoluzione silenziosa» – quella delle donne secondo la definizione del Nobel Claudia Goldin - sta vivendo, «una nuova primavera». È un bilancio in chiaroscuro quello del presidente della Repubblica che ha festeggiato come di consueto l’8 Marzo al Quirinale. Al suo fianco la prima donna premier della storia repubblicana, Giorgia Meloni.

Il tema dell’evento

“Le donne per l'arte” è stato il tema dell'evento che ha dato lo spunto a Sergio Mattarella per parlare dell'importanza dell'arte nella società in tutte le sue forme, street art compresa. Il capo dello Stato ha sottolineato il delicato rapporto tra arte e potere: «La nostra Costituzione afferma con efficace semplicità che l'arte e la scienza sono libere». L'arte è libertà. «Libertà di creare, libertà di pensare, libertà dai condizionamenti. Risiede in questa attitudine il suo potenziale rivoluzionario: e non è un caso che i regimi autoritari guardino con sospetto gli artisti e vigilino su di loro spiandoli, censurandoli, persino incarcerandoli. Le dittature cercano in tutti i modi di promuovere un'arte e una cultura di Stato, che non sono altro che un'arte e una cultura fittizia, di regime, che premia il servilismo dei cantori ufficiali e punisce e reprime gli artisti autentici». La premier Giorgia Meloni uscendo dalla sala, ai giornalisti ha replicato: «Sono d'accordo. Non ho mai condiviso una certa censura che la sinistra italiana ha lungamente fatto di tutti quelli che non erano d'accordo con loro».

I nomi da ricordare

Ma se l'arte è rivoluzione, anche la donna è rivoluzione, «e sa anticipare il cambiamento». Il capo dello Stato ha ricordato Giulia Cecchettin, «la cui tragedia ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia». «Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti?», ha aggiunto Mattarella. Per fortuna però, «non esistono più settori, campi, recinti, barriere che limitino la creatività delle donne e la loro libera capacità di scelta». Sulla stessa linea la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella: le donne, «hanno saputo produrre cambiamento, partecipando a rivoluzioni culturali e politiche, aprendo squarci di libertà, pagando costi personali spesso altissimi».

