«Ancora troppe irregolarità nelle spiagge del paese» 

«Bene gli sforzi per sanzionare i maleducati ma ci sono ancora numerose irregolarità nelle spiagge di Villasimius, servono più controlli da parte di tutte la autorità competenti». A sottolinearlo è il gruppo di minoranza “Villasimius Bene Comune” formato dai consiglieri Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano. Consiglieri che da una parte ringraziano gli attivisti delle Guardie ambientali Sardegna «per il loro instancabile impegno e prezioso lavoro di volontariato che svolgono ogni giorno per proteggere l’ambiente» e dall’altra invitano le autorità a fare di più: «Purtroppo - sottolineano i consiglieri - mentre i volontari agiscono con grande responsabilità, chi dovrebbe intervenire regolarmente per prevenire, informare e controllare spesso non assolve ai propri obblighi istituzionali».

La minoranza si dice sconfortata «nel vedere come problemi quali l’occupazione abusiva delle concessioni balneari, il comportamento sconsiderato di moto d'acqua e la trasformazione abusiva delle concessioni in discoteche all’aperto, che infrangono tutte le regole, continuino a ripetersi sotto gli occhi di tutti, senza un’adeguata risposta da parte delle autorità competenti». Dal 13 agosto Villasimius può contare anche su un presidio fisso della Guardia costiera: «Una bella notizia - aggiunge Sanna - ci aspettiamo degli effetti positivi. Ci devono essere regole precise nell’Area marina protetta e, soprattutto, queste regole vanno fatte rispettare».

