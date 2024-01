Ancora treni diesel nell’Isola che viaggia su un binario unico 

Nemmeno un chilometro di linea elettrificata e il doppio binario presente in appena l’11,7 per cento della rete regionale. È la Sardegna dimenticata da Rfi, la spa pubblica che gestisce in Italia le infrastrutture ferroviarie. Nelle scorse settimane, L’Unione Sarda ha raccontato “L’inganno di Stato”, delibere alla mano: denari promessi e mai assegnati. Decenni di rinvii finanziari che non hanno spostato l’Isola dal fondo della classifica nazionale per qualità della rete.

La mappa

La prima emergenza si ricava con un colpo d’occhio sui grafici di Rfi: nel resto d’Italia le ferrovie sono rappresentate quasi solo da linee rosse continue. Più o meno grosse, a seconda che si tratti di uno o due binari. Ma il colore è quello dell’elettrificazione, come da legenda in calce. Questo vale per il 72 per cento dell’infrastruttura nazionale. Da Cagliari a Sassari, passando per Oristano e Olbia, le linee sono invece tutte azzurre e tratteggiate. Perché i treni che collegano le città dell’Isola funzionano col diesel. L’elettrificazione è un sogno, alla faccia delle emissioni di Co2.

I numeri

In Sardegna la rete ferroviaria principale è lunga 427 chilometri, di cui solo 50 col doppio binario, lungo la tratta Cagliari-San Gavino. Vuol dire che nei decenni non è praticamente cambiato nulla, a differenza dei passi da gigante fatti nella Penisola. Basti pensare che la media italiana è di 56.000 metri lineari di rete ferroviaria ogni mille chilometri quadrati. In Sardegna questo stesso valore scende a 18.000. Di più: Trenitalia, la spa nazionale che gestisce il trasporto ferroviario, sul versante ovest dell’Isola non passa. Nuoro è l’unico capoluogo italiano tagliato fuori dai collegamenti. Si aggiunga che quell’11,7 per cento di doppio binario è un'inezia rispetto al 50 per cento di dato nazionale.

Il sogno mancato

Eppure correvano gli anni Ottanta quando Ferrovie dello Stato, la holding di Rfi e Trenitalia, investì una ventina di miliardi (c’erano ancora le lire) per elettrificare la tratta Cagliari-Oristano. Ma i fili sono rimasti lì, inutilizzati, e oggi non possono essere riciclati «perché l’opera venne realizzata con un voltaggio sperimentale», dice Arnaldo Boeddu, segretario di Filt Trasporti. Lo scorso giugno Rfi ha recuperato il sogno mancato assegnando un appalto da 45 milioni (56.677.617,49 euro di importo a base d’asta con Iva esclusa). La fine dei lavori, sulla carta, è prevista per il 2025.

Il divario

L’arretratezza infrastrutturale sarda è scritta anche in altri indicatori ufficiali di Rfi: l’Isola è ultima in Italia per capillarità delle ferrovie rispetto all’area servita. Tecnicamente si parla di densità, che in Sardegna è pari a 18 metri per chilometro quadrato. In Liguria, la regione col miglior dato nazionale, lo stesso valore è di 90 metri. Alla Sardegna va un po’ meglio sulla capillarità della rete rispetto alla popolazione: 256,9 chilometri ogni milione di abitanti. È comunque il settimo peggiore dato nazionale in una classifica che vede ultima la Lombardia. Eppure ai sardi piace usare muoversi in treno: l’Isola è nona in Italia per grado di utilizzo dei treni rispetto all’offerta garantita dal sistema del trasporto pubblico locale.

La lista nera

Sul complesso del gap sardo, Boeddu fa sintesi così: «Le condizioni in cui versano le ferrovie nella nostra Isola sono annose, complicate e delicate. Con il binario singolo nell’88,3 per cento della rete, significa che basta il guasto a un convoglio per mandare in tilt l’intera circolazione». Il segretario di Filt Cgil si sofferma anche sull’emergenza dei «passaggi a livello che ricadono in terreni privati e sono causa di continui rallentamenti». Per non parlare delle «varianti di Bauladu e Campomela, programmate e mai realizzate, eppure fondamentali per velocizzare il traffico regionale. In Sardegna – conclude Boeddu – servono ingenti investimenti per superare uno storico e ormai inaccettabile gap».

Treni spagnoli

Lo scandalo dei convogli iberici di Caaf è una storia che inizia nel 2004 con seconda puntata nel 2012: pagati per garantire anche l’oscillazione, quindi la velocità in curva, nei tratti non rettilinei devono invece rallentare, viste le condizioni della rete ferroviaria sarda. In più hanno una capienza insufficiente e non possono essere allungati con ulteriori vagoni. Claudia Camedda, segretario di Fit Cisl, la dice diretta: «Quando si fanno investimenti così importanti, per importi e impatto, ci si aspetta che alla base ci siano delle analisi e valutazioni affidate a tecnici esperti, prima ancora che alla politica. In questo caso viene da pensare che, quanto meno, ci sia stato un “difetto di comunicazione” tra i soggetti coinvolti. Le scelte politiche andrebbero assunte dopo serie e approfondite analisi e questo non sempre è avvenuto».

