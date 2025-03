Ancora successi degli over 35 sardi 

Proseguono i successi degli over 35 sardi impegnati ad Ancona nei Campionati italiani di categoria indoor al PalaCasali e negli invernali di lanci nell’impianto di via della Montagnola. Ambra Matta, “baby Master” del Cus Cagliari ha vinto l’oro nei 3000 m F35 col tempo di 12’11”30 inaugurando al meglio il suo esordio al coperto nella nuova categoria. La pluricampionessa italiana outdoor e indoor Monica Dessì (Shardana) si è riconfermata ancora una volta nei 200 F60 con 29”99, conquistando l’oro e dimostrando la sua totale supremazia di categoria nel panorama nazionale. Secondo gradino del podio per Donatella Saiu (Elmas) nei 3000 F60 con 12’03”58 e per Annunziata Crobu (Selargius) nel giavellotto F70 con 13,29 m, mentre la compagna di squadra Elena Bodano ha conquistato il terzo bronzo della manifestazione stavolta nel martello con maniglia F70 facendo atterrare l’attrezzo a 8,08 m. Oggi e domani proseguono le gare che potrebbero regalare nuove medaglie ai sodalizi isolani.

Tricolori assoluti lanci

Annunziata Cattolico (PF, Cus Cagliari) ed Elisa Pintus (Bracco Atletica) saranno impegnate nei campionati italiani di lanci lunghi assoluti e giovanili in programma a Rieti nello Stadio Raoul Guidobaldi. La prima ad andare in pedana sarà la martellista cussina oggi alle 13.10, mentre la sassarese sarà in gara nel disco domani alle 11.15. Entrambe si presentano con un accredito che le proietta tra le prime dieci posizioni.

Metz, Frattaroli favorita

Nel match internazionale indoor in programma oggi a Metz, in Francia con le nazionali U18 e U20 di Italia, Francia e Portogallo, la cagliaritana Laura Frattaroli (JF, Tespiense Quartu) sarà la grande favorita nei 400 m che partiranno alle 16.20.

