Ancora rifiuti sulla strada del mercatino  

Un letamaio a cielo aperto in via Della Musica che questa mattina accoglie le bancarelle del mercatino rionale del mercoledì.

Ancora una volta la strada è in condizioni critiche con cumuli di buste e persino ingombranti e materassi gettati a ogni angolo.E come hanno più volte detto i residenti, in queste condizioni c’è un problema di igiene pubblica.Tra l’altro tra le buste scorrazzano enormi topi che compaiono all’improvviso anche nella pista ciclabile con il rischio di far cadere i ciclisti.

Nonostante appelli e controlli quindi la situazione da queste parti sembra proprio non migliorare. Qualche mese fa il Comune aveva anche incontrato i residenti delle palazzine popolari per fare il punto sulla questione.C’è da dire che rifiuto chiama rifiuto e c’è anche chi lancia le buste nei cumuli dalle auto in corsa e chi arriva da fuori e contribuisce a formare il letamaio.

