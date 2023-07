Ancora rifiuti  in montagna: «Ora basta» 

Ennesima discarica abusiva a Villacidro, ennesimo sfregio all’ambiente. Questa volta a segnalare ai vigili la presenza di pneumatici e rifiuti misti abbandonati in montagna è stato un cittadino, Sandro Salis, 55 anni ed ex dipendente Keller. Ha scattato diverse foto che attestano la situazione nella pineta che sale verso il crossodromo Sa Spendula.

«Sono stufo di vedere il nostro bel paese vittima di questa deturpazione – racconta –. I boschi vanno salvaguardati anche da noi cittadini: dobbiamo iniziare a denunciare, sensibilizzare le persone a proteggere il nostro territorio. Non è la prima volta che trovo rifiuti di ogni tipo in pineta, sono un cercatore di funghi e mi piace passeggiare in montagna. Sono troppe le discariche abusive sul territorio urbano, extraurbano e nelle nostre montagne: non è una bella cartolina né per noi cittadini né per i turisti che arrivano ad ammirare i nostri bei paesaggi», conclude.

«Gli interventi di bonifica di discariche abusive sono ormai quasi giornalieri, in molteplici zone del paese», conferma l’assessore all’Ambiente, Marco Erbì. «Facciamo il possibile per rimuoverle quanto prima, quando ci vengono segnalate; purtroppo non sempre riusciamo a farlo in un solo giorno. L’altro ieri è stata bonificata una enorme discarica abusiva in località Cotte Cerbu; gli indizi hanno anche portato a risalire all'autore dell’illecito. Come amministrazione, abbiamo previsto fondi per l’acquisto di videocamere ambientali e fototrappole», anticipa l’assessore.

