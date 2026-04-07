VaiOnline
Quartucciu.
08 aprile 2026 alle 00:38

Ancora rifiuti attorno alla cabina del gas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono passati appena due mesi da quando gli operatori della Econord, la ditta della differenziata, hanno sgomberato la discarica abusiva che si era formata attorno alla cabina del gas in via Quartu. Da qualche giorno stanno ricomparendo i rifiuti: c’è il copertone di un'auto, un condizionatore e secchi di vernice vuoti. Ma coloro che abitano vicino temono possa aggiungersi ulteriore spazzatura. «Ci risiamo», lamentano, «l'inciviltà colpisce nuovamente la nostra zona». È frequente, infatti, che la cabina del gas di via Quartu venga circondata da rifiuti. Si tratta soprattutto di ingombranti, materiali edili e apparecchiature elettroniche (i "Raee"), ma si trovano anche sacchetti di immondizia mista. «Passeremo un'altra estate a segnalare la presenza della solita discarica maleodorante che non ci permetterà di tenere le finestre aperte?», si chiedono preoccupati i residenti della via, che chiedono più controlli e telecamere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Cherosene da Sarroch per gli aeroporti sardi

Cuccureddu: tagli ai voli? Per l’Isola un disastro Boeddu (Cgil): la Regione copra eventuali rincari 
Marco Noce
Le polemiche

Selfie col pentito del clan, nuova grana per Meloni

Opposizioni all’attacco: deve chiarire. La premier: fango nel ventilatore 
Cremona

Massacrato in strada, muore ventenne

Prima preso a sprangate e poi pugnalato, fermato un minorenne 