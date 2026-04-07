Ancora rifiuti attorno alla cabina del gas 

Sono passati appena due mesi da quando gli operatori della Econord, la ditta della differenziata, hanno sgomberato la discarica abusiva che si era formata attorno alla cabina del gas in via Quartu. Da qualche giorno stanno ricomparendo i rifiuti: c’è il copertone di un'auto, un condizionatore e secchi di vernice vuoti. Ma coloro che abitano vicino temono possa aggiungersi ulteriore spazzatura. «Ci risiamo», lamentano, «l'inciviltà colpisce nuovamente la nostra zona». È frequente, infatti, che la cabina del gas di via Quartu venga circondata da rifiuti. Si tratta soprattutto di ingombranti, materiali edili e apparecchiature elettroniche (i "Raee"), ma si trovano anche sacchetti di immondizia mista. «Passeremo un'altra estate a segnalare la presenza della solita discarica maleodorante che non ci permetterà di tenere le finestre aperte?», si chiedono preoccupati i residenti della via, che chiedono più controlli e telecamere.

RIPRODUZIONE RISERVATA