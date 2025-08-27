VaiOnline
L’emergenza
28 agosto 2025 alle 00:28

Ancora rifiuti abbandonati in via Rosas 

Hanno rubato persino il cartello che indicava la presenza della telecamera. E così all’angolo tra via Bonaria e via Rosas è ripresa la consueta processione di incivili che abbandonano rifiuti di ogni tipo: buste di indifferenziato, ingombranti e quant’altro.

Uno scempio sotto gli occhi di tutti che non si era interrotto negli ultimi mesi ma solo spostato qualche metro più in là: forse intimoriti dalla telecamera, gli incivili avevano iniziato a gettare le buste in via Bonaria davanti a una vecchia villa. E la stessa villa è presa di mira da improvvisate gattare che buttano all’interno piatti pieni di cibo maleodorante.

È da tempo che tra le vie Rosas e Bonaria va avanti questa situazione ma nonostante l’intensificarsi dei controlli degli ispettori ambientali e della Polizia locale, sembra non si riesca a trovare una soluzione per frenare gli abbandoni in pieno centro storico.

