Ancora rifiuti abbandonati in via Casula 

Il verde di via Casula ancora una volta sfregiato dall’inciviltà. È di nuovo emergenza discariche nella traversa di via XXI Aprile 1991, al confine tra Monserrato e la statale 554. La strada è infatti sempre più bersagliata dagli abbandoni di rifiuti: buste di plastica, scatoloni di carta, scarti edilizi. E non in corrispondenza di un solo punto, ma dall’inizio alla fine.

Così, trovare uno spazio completamente libero è un’impresa ardua, nonostante l’area sia stata ripulita più volte dal Comune negli ultimi mesi. Ma tutta la zona, dove la periferia diventa quasi campagna ed è più difficile arginare il problema, è da tempo considerata una delle più appetibili da chi deturpa l’ambiente. Come già successo in seguito ai precedenti episodi di abbandono, massima attenzione ai filmati delle videocamere di sorveglianza. Non sono presenti direttamente nelle strade incriminate ma in quelle limitrofe: via Don Bosco, via Argentina, via dell’Argine e via San Gavino.

