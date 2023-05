Ancora proteste per le voragini 

Ancora troppe buche per le strade sestesi. Dopo gli ultimi lavori nel centro, purtroppo, nelle vie secondarie fioccano le segnalazioni dei residenti, anche perché si tratta comunque di strade trafficate. In via Quattro Novembre, sul lato sinistro, il passaggio delle auto su una vecchia buca l’ha resa sempre più grande, rendendola pericolosa per veicoli o pedoni. Pochi passi e poi si arriva in via Tiziano, poco prima del punto in cui una grossa perdita di acqua ha costretto gli operai di Abbanoa ad aprire l’asfalto. Più indietro è presente una larga buca da un lato all’altro della strada, praticamente grande come un dosso, che obbliga a rallentare per non danneggiare l’auto. Quel punto – raccontano i residenti – è già stato oggetto di riparazioni, purtroppo meri rattoppi. «Conosciamo la situazione» spiega l’assessore Emanuele Meloni, «abbiamo sollecitato il ripristino».

RIPRODUZIONE RISERVATA