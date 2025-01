Ancora perdite idriche, rabbia e proteste 

Nuovo allarme per le perdite idriche a Selargius. Dopo le segnalazioni degli ultimi mesi in via San Bernardo, via Custoza, via Roma, via Confalonieri e l’incrocio tra via Don Bosco e via Dessì, ancora problemi con le condotte in alcune zone della città e abitanti preoccupati per gli sprechi di un bene primario.

Le ultime lamentele arrivano da via San Martino: da un buco sul marciapiede sgorga costantemente una grande quantità d’acqua, che scorre poi per diversi metri sull’asfalto, prima di terminare la sua corsa in un tombino. «Abbiamo segnalato più volte la situazione ad Abbanoa, ma va avanti così da più di un mese», riferiscono i residenti, con qualcuno che ironizza: «Forse dobbiamo aspettare il prossimo Matrimonio Selargino per non vederla più». Proteste anche in via Bernini, dove i residenti si trovano in una situazione analoga. «C’è una perdita da quasi un anno, abbiamo fatto tante segnalazioni ma ancora nessun intervento». Lo scorso ottobre, per ridurre il problema delle perdite, Abbanoa era intervenuta in dodici vie di Selargius, tra cui proprio via San Martino, agendo complessivamente su 3,5 chilometri di rete. Un intervento massiccio, finanziato grazie ai fondi del Pnrr, che però per il momento non è bastato a porre un freno ai numerosi disagi.

