Al Mapei.
04 gennaio 2026 alle 00:12

Ancora Pellegrino, il Parma risale 

Sassuolo 1

Parma 1

Sassuolo (4-3-3) : Muric; Walukiewiz, Idzes, Muharemovic, Doig (40' st Candé); Thorstvedt, Matic, Lipani (14' st Koné); Fadera (29' st Cheddira), Pinamonti (40' st Moro), Laurienté (40' st Pierini). In panchina Satalino, Turati, Zacchi, Odenthal, Mac- chioni, Barani, Vranckx, Ian- noni, Skjellerup. All. Grosso.

Parma (4-2-3-1) : Corvi; Del Prato (33' st Britschgi), Circati, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé; Sorensen, Oristanio (25' st Almquist), Ondrejka (25' st Estevez); Pellegrino. in panchina Guaita, Rinaldi, Troilo, Cremaschi, Ordonez, Lovik, Hernani, Cardinali, Djuric, Cutrone. All. Cuesta.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : 12' pt Thorstvedt, 24' pt Pellegrino.

Reggio Emilia. Non riconquista il Mapei Stadium, il Sassuolo di Fabio Grosso, che in trasferta viaggia a ben altre velocità e in casa arrivava da tre sconfitte nelle ultime cinque. Il Parma, tre vittorie nelle ultime cinque uscite, resta indenne in una gara temuta. Finisce 1-1 il derby emiliano, il secondo ravvicinato per il Sassuolo dopo il buon pari al Dall'Ara lo scorso 28 dicembre, ma il pari nega ai neroverdi quel salto in avanti che varrebbe un affaccio sempre più concreto verso posizioni europee. Un derby frizzante quello di Reggio Emilia: vantaggio neroverde dopo appena 11 minuti: cross di Walukiewic, Thorstvedt angola di testa in gol. Al 24’ Pellegrino approfittare di una palla gestita male da Pinamonti e, con un sinistro a giro beffare Muric per l'1-1 che resiste sino al termine.

