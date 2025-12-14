«Ancora non so chi mi voleva morto» 

«Da sette anni vivo nell’incubo di non sapere chi mi volesse morto. Ho bisogno di risposte e di quella serenità che è stata strappata alla mia famiglia in una notte terribile che non possiamo dimenticare». Era la notte del primo luglio 2018 quando la vita dell’allora consigliere comunale di Giba Nicola Atzori cambiò per sempre nei boschi di Santadi: due colpi esplosi da un fucile a pallettoni centrarono la sua auto in corsa. Il primo colpo aveva colpito il finestrino posteriore, il secondo arrivò alla testa del consigliere, allora quarantenne, che guidava con accanto un amico che ne uscì illeso. Fu l’inizio di un inferno dal quale Nicola Atzori non è ancora riuscito a uscire.

Il ricordo

«Forse chi ha sparato era convinto che non sarei uscito vivo da quell’auto – racconta ggi non è più consigliere comunale e lavora nell’agricoltura – e in effetti la ripresa è stata lunga e complicata». Quando i carabinieri e l’ambulanza del 118 erano arrivati sul luogo degli spari, la località S'Orcu de is Arameis, poco distante dalla provinciale per Teulada, a metà strada tra Barrua e Is Zuddas, avevano trovato l’uomo in fin di vita». Era stato suo padre a dare l’allarme perché aveva assistito all’accaduto visto che guidava l’auto che, all’una del mattino, procedeva dietro la Mercedes del figlio. Nicola Atzori non aveva perso i sensi subito. Aveva fatto in tempo persino a parlare con il padre e con il suo amico. In quella località di campagna c’erano vari terreni di famiglia, ma quella era anche zona di bracconieri, per questo le domande furono da subito due: si trattava di un agguato preciso legato all’attività politica (o per questioni personali) del consigliere o Atzori si era trovato casualmente nella traiettoria dei colpi di un cacciatore di frodo?

I dubbi

L’inchiesta con due ipotesi di reato (tentato omicidio o lesioni gravissime) fu aperta già nelle ore in cui Atzori lottava tra la vita e la morte: «Fui sottoposto a un delicato intervento chirurgico e poi rimasi in coma per moltissimo tempo – racconta – ero già padre di una bambina e la mia famiglia ha temuto che non mi sarei mai ripreso. Per fortuna non è stato così. C’è voluta una lunghissima convalescenza e interminabili sedute di fisioterapia per potermi rimettere in piedi e provare a continuare a vivere. La mia famiglia è cresciuta ancora, posso lavorare, ma vivo nell’incubo costante: chi mi voleva morto? Mio padre è mancato un anno fa e ha dovuto subire l’onta delle voci di chi lo indicava come persona coinvolta nel mio attentato. Una calunnia terribile che avrei voluto vedere cancellata prima della sua morte, ma purtroppo non è stato possibile». Sono tante le domande alle quali l’inchiesta aperta all’epoca dalla pm Rita Cariello non ha ancora dato risposte. Oggi Nicola Atzori si è affidato all’avvocato Mauro Trogu a e attende ogni giorno che il telefono squilli con una novità: «Ho diritto di sapere che cosa accadde davvero quella notte, non voglio che questa storia che ha dato tanto dolore alla mia famiglia e a me finisca nel dimenticatoio».

