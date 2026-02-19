VaiOnline
Calamosca.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Ancora nessuna traccia della libraia scomparsa: «Dov’è finita?» 

«Dopo il passaggio del ciclone Harry tra la fine di gennaio e i primi di questo mese, il Mediterraneo, in particolare tra Sardegna, Sicilia e Calabria, ha restituito detriti, rifiuti, frammenti di vita quotidiana e alghe. Purtroppo, la violenta mareggiata ha anche restituito i corpi di numerosi migranti, vittime di naufragi. Ma che fine ha fatto Martina Lattuca?».

A chiederselo, in un lungo post pubblicato sui social, è l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, l’associazione nazionale che si occupa in tutta Italia di assistere i familiari nella ricerca delle persone scomparse.

«Come mai dopo tante accurate ricerche in mare effettuate immediatamente dalle autorità», si legge su Facebook, «della libraia 49enne svanita nel nulla tra le rocce a strapiombo della Sella del Diavolo, il 18 novembre 2025, nulla si sa e nulla il mare ha restituito? Qualche dubbio e qualche domanda, forse?».

Dopo la scomparsa le ricerche avevano portato al ritrovamento dell’auto, parcheggiata nella zona di Calamosca, poi tra le rocce e in mare erano stati trovati lo zainetto e le scarpe. Ma del corpo nessuna traccia, alimentando così il mistero.

