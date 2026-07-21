Ancora nebbia sul futuro ct dell’Italia 

La fumata bianca per il nuovo ct dell'Italia arriverà «entro pochissimo», è la promessa del neo presidente federale, Giovanni Malagò, ma potrebbe non coincidere con la prossima assemblea della Lega calcio Serie A dove saranno presenti lo stesso n.1 federale e il dt Paolo Maldini, e slittare di ancora di qualche giorno. Giovedì saranno passati 111 giorni dalle dimissioni di Gennaro Gattuso per aver fallito la qualificazione ai Mondiali. Il torneo iridato nel frattempo è finito, molti ct hanno pagato i rispettivi flop, mentre in Italia teneva banco il dibattito sul successore di Ringhio, accasatosi nel frattempo alla Lazio, tra un'invidiosa occhiata a chi il mondiale lo stava giocando e un orecchio alle flebili suggestioni del calciomercato. Nell'attesa dell'annuncio, il nome fatidico resta però ancora avvolto nella nebbia.

Gli altri

Nazionali vicine, per blasone e geografia, stanno per risolvere la questione ct con nomine illustri e imminenti: lo stra-annunciato Zinedine Zidane per i Bleus e il presunto salvatore della patria Juergen Klopp per una Mannschaft che, qualificazioni a parte, ha un ruolino mondiale recente da far arrossire. Ecco allora che l'idea, o anzi il deciso tentativo, di portare al capezzale azzurro il top dei top, Pep Guardiola, sarebbe una bella riposta alle rivali e più che uno squillo di tromba per la sperata riscossa italica.

A Barcellona

Il genio catalano avrà ascoltato con attenzione le profferte del dt e dell'advisor della Figc, Paolo Maldini e Leonardo - impegnati a tempo pieno nella soluzione del problema principale in continuo contatto con Malagò - e si attende una sua risposta. Il piatto della bilancia pende più verso il no, dato che Guardiola ha un cachet importante e soprattutto ha detto di volersi di prendersi un periodo di pausa, ma finché non sarà messo nero su bianco la porta della speranza resta aperta.

Le alternative

Non molto meno prestigioso, peraltro, è il nome di Roberto Mancini, tecnico dal grande curriculum e soprattutto l'ultimo ad aver alzato un trofeo con l'Italia. Oltre ai due, resta forte il nome di Andrea Pirlo, molto stimato da Maldini e Leonardo, anche se la sua carriera da allenatore non ha avuto finora squilli particolari. Richieste economiche più che abbordabili, la profonda conoscenza dell'ambiente e un attaccamento alla maglia azzurra a prova di bomba sono gli altri due atout della candidatura di Pirlo. Ma non è escluso che il trio Malagò-Maldini-Leonardo abbiano un asso nella manica, dato che il primo ha detto testualmente che nella lista dei candidati «non ci sono solo Pirlo e Mancini, ci può essere una sorpresa. Ancora qualche giorno di attesa e saprete tutto».

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