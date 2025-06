Ancora morti a Gaza 

Tel Aviv. I riflettori dei media si sono spostati da Gaza all’Iran, ma la guerra nella Striscia non si è fermata. La Protezione civile locale (organismo di Hamas) ha segnalato almeno 72 morti dall’alba di ieri. Ventuno di loro stavano aspettando gli aiuti davanti a dei centri di distribuzione. Il ministero della Sanità di Hamas ha aggiornato la conta delle vittime della guerra, scatenata dalla stessa Hamas il 7 ottobre del 2023. Siamo arrivati a 55.706 morti e 130.101 feriti. Sono cifre impossibili da verificare in modo indipendente, e l’organizzazione islamica (come tutte le parti in guerra) non è una fonte attendibile. Tuttavia, qualche migliaio di morti in più o in meno, non cambiano le dimensioni della tragedia.

Le fonti palestinesi riferiscono di attacchi di aerei su zone residenziali di Jabalia e su Gaza City. Quindici persone sarebbero morte in mattinata, mentre attendevano gli aiuti a un centro di distribuzione. Altre sei sarebbero morte in giornata, nelle medesime circostanze. Un raid aereo ha colpito Jabalia: fra i 16 morti ci sarebbero anche due bambini e una donna.

Il tema di Gaza è stato relegato in secondo piano nelle conversazioni diplomatiche. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato al telefono con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ma dell’Iran. Solo alla fine, Merz ha fatto riferimento alla dichiarazione del vertice del G7 in Canada di lunedì, in cui si chiede un cessate il fuoco nella Striscia.

Di Gaza ha parlato anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un colloquio telefonico col suo collega statunitense, Marco Rubio.

Ieri sera, intanto, una granata è stata lanciata contro l’ambasciata norvegese a Tel Aviv. Non ci sono feriti, ma la bomba ha causato danni all’edificio.

