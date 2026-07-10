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A Los Angeles.
11 luglio 2026 alle 00:12

Ancora Merino La Spagna vola in semifinale 

Al Belgio non basta la rete dell’atalantino De Ketelaere 

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Spagna 2

Belgio 1

Spagna (4-2-3-1) : Unai Simon, Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, F. Ruiz (10' st Pedri), Baena (10' st Torres), Olmo (41' st Merino), Yamal, Oyarzabal (34' st Williams). In panchina Raya, J. Garcia, Pubill, Grimaldo, E. Garcia, Llorente, Gavi, Zubimendi, Pino, Munoz, Iglesias. Ct de la Fuente.

Belgio (4-2-3-1) : Courtois (26' st Lammens), De Cuyper (15' st Seys), Mechele, Ngoy, Castagne, De Bruyne (41' st Saelemaekers), Vanaken (15' st Lukaku), Raskin, Trossard (15' st Witsel), Doku, De Ketelaere. In panchina Penders, Theate, Meunier, De Winter, Moreira, Lukebakio, Fernandez-Pardo. Ct Garcia.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel pt Fabian Ruiz al 30', De Ketelaere al 41'; nel st Merino al 42'.

Los Angeles. Dalla zona Cesarini alla zona Merino. La Spagna si regala la semifinale prestigiosa con la Francia con un 2-1 sofferto contro un ottimo Belgio. Come contro il Portogallo a decidere la qualificazione è Merino, intuizione giusta di de la Fuente, che entra alla fine e risolve una sfida complicata che la Spagna gioca col freno a mano tirato, anche per l'equilibrata prova degli avversari che concedono poco ed escono dai Mondiali a testa alta. La generazione d'oro ce l'ha messa tutta, ma ad essere decisiva è anche l'uscita di Courtois per infortunio. Al suo posto entra il semi debuttante Lammers che non blocca il tiro da lontano da CubarsÍ e Merino è lesto a intervenire per firmare la qualificazione. Con la Francia sara tutt'altra musica.

La Spagna, passata in vantaggio con Fabian Ruiz e poi raggiunta da De Ketelaere, prosegue la sua imbattibilità, che giunge a 36 gare, una meno del record dell'Italia di Mancini. Yamal, che lunedì compirà 19 anni, è ancora lontano dai suoi standard abituali.

La cauta fase di studio si prolunga fino al cooling break, poi fiammata e gol degli spagnoli al 30': sulla destra Pedro Porro triangola con Yamal, cross e conclusione respinta di Dani Olmo, arriva Fabian Ruiz e buca Courtois. Prendono confidenza i campioni d'Europa. Poi al primo attacco strutturato il Belgio pareggia, al 41': cross di Castagne e testa vincente di De Ketelaere. È una partita a scacchi in cui basta un errore per rovinare tutto. Il Belgio protesta per un mani di Rodri ma il Var non richiama l'arbitro. Tegola per la squadra di Garcia al 25': Courtois, tradito da un infortunio muscolare, esce in lacrime ed entra Lammmers, al quarto gettone. Aumenta la pressione della Spagna ma il Belgio continua a chiudere tutti i varchi. De la Fuente si gioca le altre sue carte pregiate, Nico Williams e Merino. E proprio quest'ultimo trova il gol qualificazione al 43' dopo che un tiro da lontano da CubarsÍ viene respinto da Lammers. E Merino, proprio come col Portogallo, firma il gol vittoria. Appuntamento a Dallas martedì per la supesfida con la Francia.

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