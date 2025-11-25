Ancora McTominay Il Napoli liquida la pratica Qarabag  

Napoli 2

Qarabag 0

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic, Beukema (19' Politano), Rrahmani, Buongiorno (44' st Juan Jesus), Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres (44' st Vergara), Lang (31' st Elmas), Hojlund (31' st Lucca). In panchina Contini, Ferrante, Ambrosino. Allenatore Conte.

Qarabag (4-2-3-1) : Kochalski, Matheus Silva (31' st Bolt), Mustafazade, Medina (15' st Mmaee), Jafarguliyev (31' st Bayramov), Pedro Bicalho, Jankovic, Leandro Andrade (15' st Kashchuk), Zoubir, Addai, Duran (31' st Akhundzade). In panchina Magomedaliyev, Buntic, B. Huseynov, Kouakou, Montiel, Gurbanli. Allenatore Gurbanov.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Reti : nel st 20' McTominay, 26' aut. Jankovic.

Il Napoli ridimensiona il Qarabag, la sorpresa di Champions League di questa stagione. Batte 2-0 gli azeri e si rilancia in classifica verso una posizione più tranquilla ai fini del passaggio del turno. La squadra di Conte, nonostante l'assenza di tanti giocatori domina la partita e lascia giocare gli avversari soltanto nella prima mezz'ora. Il protagonista assoluto della serata è Neres quasi sempre imprendibile per gli avversari. Hojlund, invece, fallisce sullo 0-0 un rigore che ritarda soltanto il momento in cui gli azzurri sbloccano il punteggio. E lo fanno con McTominay che alla fine decide il match omaggio a Maradona, a cinque anni dalla scomparsa.

La cronaca

Gli azeri sono pieni di vitalità e di aggressività e nella prima fase di gioco il Napoli ha difficoltà a organizzare il proprio gioco. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione, però, il Napoli cresce e aumenta la pericolosità del suo attacco. Al 35' Lang piazza a centro area una parabola sulla quale il brasiliano interviene con una sforbiciata alla quale Kochalski si oppone con una deviazione in volo. Al 41' è Di Lorenzo a incunearsi in area ma al momento di concludere scivola sull'erba inzuppata dalla pioggia battente e si fa deviare la conclusione in angolo da Mustafazade.

Nella ripresa il calo fisico degli azeri si fa ancora più evidente e il Napoli accelera nelle azioni offensive. Kochalski al 10' para un rigore calciato centralmente da Hojlund e concesso dall'arbitro Marciniak per un fallo su Di Lorenzo. Al 20' però il Napoli trova il gol del vantaggio. Su calcio dalla bandierina Rrahmani sfiora il pallone di testa e Mustafazade lo devia verso la porta. Il portiere devia debolmente e McTominay insacca con un colpo di testa. Il raddoppio per gli azzurri arriva grazie a una delle tante incursioni dell'imprendibile Neres che pochi minuti prima aveva colpito la traversa con una conclusione a pallonetto. Al 26' il brasiliano serve dalla parte opposta Olivera sul cui appoggio McTominay colpisce il pallone che Jankovic con un tocco involontario spedisce alle spalle di Kochalski. Il resto della partita non dà grandi spunti di cronaca. Conte effettua tutte le sostituzioni, il Qarabag non riesce mai a rendersi pericoloso e il Napoli porta fino in fondo una preziosa vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA