Ancora McLaren, Leclerc è quarto 

È stato un venerdì a tinta unica, arancio papaya, quello trascorso sul circuito di Sakhir nella doppia sessione di prove libere in vista del Gp del Bahrain. Le McLaren hanno chiuso in vetta alla classifica dei tempi sia nel primo turno, con Lando Norris, sia nel secondo, dove hanno dominato con la doppietta Oscar Piastri-Norris, infliggendo un distacco di mezzo secondo a tutti gli altri nel giro secco ma dimostrandosi molto prestanti anche nel lung run. Ferrari. Mercedes e Red Bull sono rimaste un passo indietro, senza particolari differenze tra loro e oggi la qualifica, a quanto pare ben indirizzata per la pole position, vedrà una bella bagarre per poter partire più avanti possibile. Quanto mostrato nelle libere 2 è quello che si vedrà in gara, dato che anche quella come tradizione si svolgerà in notturna (ore 17 italiane, Sky Sport) e per ora la sentenza sembra inappellabile. Piastri, in 1'30”505, ha preceduto di un decimo e mezzo Norris, lasciando a oltre mezzo secondo George Russell con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari, che ha potuto utilizzare il nuovo fondo e le altre novità portate per l'occasione da Maranello.

Oggi la terza sessione sarà ancora pomeridiana (14.30), quindi con temperature alte e diverse da quelle che si troveranno domani in gara, mentre le qualifiche saranno alle 18). Un problema che affligge meno le McLaren, a loro agio in qualsiasi condizione. Ha fatto ancora faville Kimi Antonelli, 5° a 7 decimi con la seconda Mercedes, e la sua figura il francese Isack Hadjar, 6° con la RB. ha Max Verstappen, che si è molto lamentato dei “salti” della RB-21, si è fermato a 0”8 da Piastri, col settimo tempo, davanti a Lewis Hamilton.

RIPRODUZIONE RISERVATA