Ancora marciapiedi occupati dalle auto 

Le ruote sul marciapiede in viale Salvo D’Acquisto, a Quartucciu, sono una consuetudine quasi quotidiana. La sosta selvaggia fa infuriare i residenti nella zona, che già qualche mese fa avevano segnalato la situazione e ora si lamentano di nuovo perché, dicono, «i controlli da parte dei vigili urbani sono pressoché assenti».

Il tratto di marciapiede dove si verifica la sosta selvaggia è quello che costeggia il grande terreno situato di fronte alle case. «Ogni volta che troviamo veicoli parcheggiati in questo modo, siamo costretti a camminare sulla carreggiata per aggirare l'ostacolo e poi poter ritornare su quel lato del marciapiede», spiega indignato Fausto Medda, abitante invia Biserta, una traversa del viale. Poi aggiunge: «Gli automobilisti corrono e scendere sulla carreggiata comporta i seri rischi. Siamo sicuri che chi parcheggia così è per lo più gente che viene l'hinterland, perché le persone che abitano qui in zona non lo farebbero mai».

