Ancora ingorghi nei percorsi alternativi 

Ufficialmente era il secondo test, ma in effetti quello di ieri è stato il primo, vero, all’ora dell'apertura di scuole e uffici. E se tra lunedì e martedì lo scenario in via Roma è cambiato radicalmente (il primo giorno disagi limitati, ieri il caos), nelle strade alternative utilizzate per raggiungere il centro, traffico a rilento e code si sono ripetuti. Ancora una volta è soprattutto in viale San Vincenzo, direzione piazza d’Armi, che si creano le code. Tra le 8.15 e le 9 la strada che congiunge i Giardini pubblici e piazza d'Armi ieri era nuovamente quasi bloccata in tutte e due le direzioni. Difficile immettersi da via La Vega. Caos in piazza d'Armi soprattutto quando il bus 8, all'altezza della parte alta di viale Merello, si ferma per fare scendere gli studenti di Ingegneria e Sa Duchessa. Anche in questo caso, l’amministrazione sta intervenendo per regolare diversamente il semaforo di piazza d’Armi e allungare i tempi del verde, evitando così che si formino le code.

Poco più giù, anche la circolazione in via Cadello ieri all’ora di pranzo era fortemente rallentata. Più solito, naturalmente. Anche da lì, infatti, si può raggiungere il centro, salendo da via Is Mirrionis, oppure uscire da Cagliari, passando attraverso piazza San Michele. File interminabili, non solo nelle ore più trafficate, anche nella rotonda di via dei Carroz, per uscire da Pirri. ( ma. mad. )

