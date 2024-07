Ancora in azione falsi carabinieri e avvocati 

«Suo figlio è responsabile di un grave incidente. Rischia il carcere. Serve subito un avvocato per evitare che passi guai molto seri. Abbiamo un legale, ma deve pagarlo subito». Truffatori ancora in azione in città con la tecnica della telefonata del finto carabiniere o poliziotto ad anziani che, preoccupati per le sorti del loro caro, pagano subito, consegnando anche gioielli a chi si presenta a casa loro dopo la chiamata. Così dopo i quattro giovani campani fermati dalla Polizia a metà giugno, accusati di estorsione, gli investigatori della Squadra Mobile e gli agenti delle volanti ieri sono riusciti a intercettare altri due truffatori: dopo la querela presentata da una nuova vittima, a Genneruxi, i poliziotti sono risaliti a due persone sospette, sempre provenienti dalla Campania, accompagnate in serata in questura. Denaro e gioielli consegnati al finto avvocato, dopo la telefonata di un individuo che si è presentato come comandante della stazione dei carabinieri, sarebbero stati recuperati. Oggi si conosceranno maggiori dettagli ed eventuali provvedimenti a carico dei due giovani.

Sono recenti le operazioni della Polizia che aveva fermato quattro campani responsabili di altri raggiri, ritenuti vere e proprie estorsioni ai danni di alcune anziane. (m. v.)

