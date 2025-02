Ancora il sogno americano “The Brutalist” da Oscar 

Ci sono volte in cui il cinema lascia davvero a bocca aperta. Aldilà dei gusti personali, capita in occasioni particolarmente rare che lo sviluppo di un titolo faccia spazio a qualcosa di unico, favorendo ad esempio l’osmosi perfetta tra racconto ed esperienza multisensoriale. In casi come questi, il tempo sembra fermarsi, il desiderio di scoprirne ancora non si placa e quasi si manifesta ciò che non è dato cogliere oltre lo schermo. Tutto ciò mentre l’occhio vigile della cinepresa cattura ogni attimo che conta, aprendosi aldilà del dato estetico alla scoperta di nuove e più stimolanti riflessioni. Stupendo tutti con le sue abilità, il giovane Brady Corbet è riuscito a compiere questo inatteso miracolo: in un periodo di grande maturazione dopo la carriera come attore e l’esordio alla regia nel 2015, scrive, dirige e produce “The Brutalist”; pellicola che ha travolto come un’onda anomala la scena cinematografica dopo il Leone a Venezia, tre Golden Globe e dieci nomination agli Oscar. Rievocando quasi i capolavori della letteratura russa, assistiamo all’ascesa e declino di un uomo che, giunto nel Nuovo Mondo, si batterà strenuamente in nome della piena espressione di sé.

La storia

Nell’immediato dopoguerra, dopo esser scampato ai campi di sterminio, l’architetto László Tóth approda finalmente negli Stati Uniti. Durante la fuga, sua moglie resta bloccata in Austria e attende con impazienza di ritrovarlo. In cerca di un appoggio, l’immigrato riceve ospitalità da suo cugino, titolare di un negozio di mobili per la casa a conduzione famigliare. Formatosi nella scuola del Bauhaus e autore d’importanti opere architettoniche a Budapest, decide di offrire il suo contributo all’impresa: dopo un lavoro commissionato da un cliente facoltoso fallito a seguito di un disguido, le circostanze lo porteranno ad incontrare Harrison Lee Van Buren, un potente magnate dell’industria americana fortemente attratto dalla bellezza delle sue creazioni. Col desiderio di offrirgli sostengo, l’imprenditore gli chiederà di realizzare l’Istituto Van Buren, un ambizioso centro pluridisciplinare e luogo di culto in memoria di sua madre. Sebbene tornato ad esprimere il suo genio, László avrà presto a che fare con gli imprevisti, dal dover convincere gli investitori sulle scelte dei materiali al tenere a bada chi cerca d’interferire col progetto. Ma soprattutto, bisognerà sforzarsi di convivere con una società che, dietro la facciata, dimostra ben poca accoglienza nei confronti dello straniero.

La maestosità

Ricordando più volte le sensazioni provate coi film di Paul Thomas Anderson, lo spettatore rimane folgorato dalla maestosità degli scenari e dalla struttura imponente dei personaggi, finemente elaborati in una sceneggiatura curata nella forma e ricca nei contenuti. Così il contrasto tra sequenze visive, dialoghi e comparto sonoro genera sfumature di senso che penetrano in modo viscerale, creando molteplici suggestioni e livelli di lettura. Nella dignità di chi non s’abbatte, Adrien Brody fa tremare sul sedile con un’interpretazione da applausi scoscianti, perdendosi autenticamente tra la sete di libertà, le insidie dell’egocentrismo e i travolgimenti sentimentali. Un risultato che si approssima più che mai all’espressione dell’arte, e che - aldilà di una fruizione distratta - esplicita ancora una volta il potere illimitato della celluloide.

RIPRODUZIONE RISERVATA